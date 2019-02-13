Жесткий Брексит негативно отразится на занятости во многих странах

По словам экспертов, под угрозой не менее 600 тысяч рабочих мест в 43 государствах. Без работы могут остаться свыше 100 тысяч граждан Германии и по 50 тысяч французов и итальянцев.

В ближайшее время Лондон и Брюссель должны определиться, на каких условиях Великобритания покидает Евросоюз. Пока все идеи правительства Терезы Мэй не нашли поддержки в парламенте Королевства. Сегодня на голосование во второй раз будет вынесен утвержденный ранее на саммите ЕС проект договора по условиям Брексита.