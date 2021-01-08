Жесткий локдаун начался в Украине

Жесткий локдаун начал действовать сегодня в Украине. Он предусматривает закрытие всех школ и вузов, а также культурных объектов и развлекательных учреждений. В торговых центрах открыты лишь продуктовые магазины. Кафе, бары и рестораны продолжают работу, но только в режиме на вынос. Кроме того, правительство страны продлило до 28 февраля режим ЧС.



