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Жестокие столкновения на митинге в Берлине
Кадры жестких столкновений приходят из Германии. Тысячи местных жителей вновь вышли на улицы Берлина, чтобы высказать свой протест локдауну. Участники акции требовали отмены всех ограничений, введенных властями на фоне пандемии. Для разгона беспорядков правоохранители применили дубинки и грубую силу. Не обошлось без задержаний.
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