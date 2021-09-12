Жестокие столкновения полиции и протестующих в Греции

Поле боя напоминают и кадры протестов в Греции. Слезоточивый газ, взрывы и водометы. Город Салоники на время превратился в территорию беспорядков и насилия. Накануне приезда премьер-министра страны тысячи местных жителей вышли на улицы выразить свое несогласие в сфере экономической политики и обязательной вакцинации от COVID-19. Добраться до места выступления политика демонстрантам не позволили правоохранители. В ход пошли спецсредства.