ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Жестокие столкновения полиции и протестующих в Греции

Поле боя напоминают и кадры протестов в Греции. Слезоточивый газ, взрывы и водометы. Город Салоники на время превратился в территорию беспорядков и насилия. Накануне приезда премьер-министра страны тысячи местных жителей вышли на улицы выразить свое несогласие в сфере экономической политики и обязательной вакцинации от COVID-19. Добраться до места выступления политика демонстрантам не позволили правоохранители. В ход пошли спецсредства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все