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Жестокие столкновения полиции и протестующих в Греции
Поле боя напоминают и кадры протестов в Греции. Слезоточивый газ, взрывы и водометы. Город Салоники на время превратился в территорию беспорядков и насилия. Накануне приезда премьер-министра страны тысячи местных жителей вышли на улицы выразить свое несогласие в сфере экономической политики и обязательной вакцинации от COVID-19. Добраться до места выступления политика демонстрантам не позволили правоохранители. В ход пошли спецсредства.
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