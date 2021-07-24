Жестокие столкновения протестующих с полицией в Австралии

Волна протестов докатилась в очередной раз до Австралии. Ужасающие кадры приходят из Сиднея. Около 3 с половиной тысяч людей вышли на улицы города в знак протеста против ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19. Участники бросали в полицейских пластиковые бутылки и горшки с уличными цветами. Правоохранители применяли к участникам митинга жестокую силу и дубинки.