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Жестокие столкновения протестующих с полицией в Австралии
Волна протестов докатилась в очередной раз до Австралии. Ужасающие кадры приходят из Сиднея. Около 3 с половиной тысяч людей вышли на улицы города в знак протеста против ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19. Участники бросали в полицейских пластиковые бутылки и горшки с уличными цветами. Правоохранители применяли к участникам митинга жестокую силу и дубинки.
По итогам акции было составлено более 90 протоколов о нарушениях, под стражу взяли 57 участников. Начальник местной полиции назвал протестующих "эгоистичными балбесами".
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