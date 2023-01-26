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Жестокое убийство в поезде на севере Германии
Жестокое убийство произошло на севере Германии - мужчина, вооруженный ножом, напал на пассажиров в поезде. Погибли два человека и пятеро получили ранения. Поезд, следовавший по маршруту Киль - Гамбург, остановился на ближайшей станции, где оставался заблокированным в течение нескольких часов. Предполагаемый нападавший задержан.
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