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Жгут фаеры и покрышки: в Варшаве протестующие собрались перед канцелярией премьер-министра

В Варшаве фермеры продолжают акцию протеста. Десятки тысяч человек собрались перед канцелярией премьер-министра. Люди жгут фаеры и покрышки, а также перекрывают движение. Уже зафиксированы первые стычки. Часть протестующих схлестнулась с пожарными, которые хотели потушить шины.

Полиция всеми силами старается сдержать поток протестующих. В ход уже идет слезоточивый газ. Фермеры на тракторах, которым запретили приезжать в столицу, перекрыли въезды в город тюками с сеном.

Напомним, польские аграрии выступают против зеленого курса Евросоюза и требуют ограничить сельскохозяйственный импорт из Украины.

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