Жгут фаеры и покрышки: в Варшаве протестующие собрались перед канцелярией премьер-министра

В Варшаве фермеры продолжают акцию протеста. Десятки тысяч человек собрались перед канцелярией премьер-министра. Люди жгут фаеры и покрышки, а также перекрывают движение. Уже зафиксированы первые стычки. Часть протестующих схлестнулась с пожарными, которые хотели потушить шины.