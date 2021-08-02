Жилищный кризис в Новой Зеландии

Комиссия по правам человека парламента Новой Зеландии начала расследование, которое должно определить степень вины властей в нынешнем жилищном кризисе. По словам депутатов, шанс обзавестись собственной крышей над головой для новозеландца сейчас низок как никогда. Только за последний год цены на жилье выросли на 30 процентов. Глава парламентской комиссии отмечает, что это стало обычным явлением. Семьи снимают комнату в мотеле, поскольку собственное жилье или аренда квартиры совершенно не по средствам. Особенно тяжело приходится коренным новозеландцам, так как их доходы ниже средних, и они просто переезжают в трущобы или вовсе оказываются на улице.