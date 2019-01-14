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Жильцы, которые остались без жилья в результате взрыва в городе Шахты, получат новое
Особый режим введен в российском городе Шахты. По предварительной версии, причиной обрушения восьмого и девятого этажей дома стал взрыв бытового газа. Сильно повреждены стены на седьмом этаже. Поисково-спасательная операция продолжается. В пострадавших от взрыва квартирах находились 12 человек. Одна женщина погибла. 7 человек, среди которых был двухлетний ребенок и его мать, спасли.
И как стало известно, жильцы, которые остались без жилья, получат новое. Пострадавшим выделят помощь. Семье погибшей будет выплачен миллион рублей. Напомним, взрыв произошел сегодня рано утром на девятом этаже. Дом, который был построен в 1993 году, газифицирован. В последнее время жильцы жаловались на холод в квартирах и грелись газовыми горелками.
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