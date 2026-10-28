Жировки поляков могут потяжелеть еще на 20 %

В Польше назревает масштабный кризис в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно социсследованиям, 72 % поляков зафиксировали резкое увеличение своих ежемесячных платежей за газ, электроэнергию и отопление.

Ситуация усугубляется тем, что защитные программы для населения с низкими доходами завершились, и новый отопительный сезон граждане встречают без какой-либо поддержки со стороны государства.

Крупнейшие энергетические компании страны уже предупредили о подготовке нового витка повышения цен. Из-за нестабильности на Ближнем Востоке, нехватки запасов в европейских газохранилищах и навязанных Брюсселем сборов за выбросы углекислого газа, новые счета за свет и тепло вырастут как минимум на 20 %.