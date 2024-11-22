Жить ради детей. Разговор о будущем и рождественские подарки Президента - в рубрике "Время Первого"

Рождественская неделя в президентском графике была наполнена праздничными мероприятиями большими и важными для всей страны. Премия "За духовное возрождение", свеча в храме Николая Чудотворца, елки во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко на этой неделе много говорил с белорусами о будущем и о сохранении того, что уже сделали. В канву этих событий добрая белорусская традиция - дарить подарки к праздникам. Старт подачи артезианской воды сразу для всего Минска - как раз из серии масштабных и очень нужных. Подробнее обо всем, что попало и не попало в кадры официальных новостей, - в рубрике "Время Первого".

Рождественская неделя - это всегда неделя чудес, знает каждый из нас с детства. Еще подарки, еще каникулы, еще ожидание чуда. Елка во Дворце Независимости как раз из этих сценариев "Новогодних чудес". Причем для детей, которые живут далеко от Минска и не всегда в чудесных условиях. У кого-то из них есть только папа или только мама, кто-то узнал, что такое родители, в приемной семье. В Беларуси брошенных малышей нет, но именно этим детям важно понимать - для них открыты любые двери, даже если это официальное место работы главы государства.

Программа большая. Все уезжают с подарками, сладостями, впечатлениями. Елок в стране много, но такая, конечно, одна.

Церкви в эту неделю становятся для нас вторым домом. Храм Николая Чудотворца в Логойске редко бывает немноголюдным. Одна из причин - криница, которая течет прямо из-под церкви. Сюда приезжают набрать воды, а кто-то искупаться, зарядиться целительной силой намоленного места.

Сюда же в храм (и приход будет об этом знать) приедет Президент, чтобы зажечь рождественскую свечу. Александра Лукашенко будут ждать.

Рождественские вертепы настраивают на мысли о будущем - чего мы хотим для себя и для своих детей? Президент не исключение. Рядом младший сын, это тоже уже традиция рождества - Александр Лукашенко обязательно будет с семьей.

О чем Президент будет говорить в церкви с людьми, кроме поздравлений. Тем в этот раз было много: страна готовится к выборам. Как будут жить белорусы не только в 2025-м, зависит, слава богу, только от самих белорусов. Не надо быть политологом, чтобы понимать: с учетом того, что происходит у наших соседей, сейчас очень важно быть не втянутыми в этот конфликт.

Посещая храм Николая Чудотворца в Логойске, Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения мира

В качестве примера того, что происходит, если нет мира, глава государства привел ситуацию у соседей, где тысячами гибнут люди. "Нам это надо? Нам это не надо. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы сохранить мир", - заверил белорусский лидер.

Как этот мир удерживать, точнее, сколько усилий это стоит? Ответить Александр Григорьевич, к сожалению, может точно. У Президента есть свои мотивы и как главы государства, и личные. Именно сейчас держать дистанцию - это очень просто понять: чтобы сохранить все системы, которые работают в Беларуси. Мы ведь привыкли к образованию без коррупции, медицине без заоблачных счетов, управлению регионами и такой же по качеству жизни в них, как в столице - этот список того, что строилось 30 лет, можно продолжать долго.

"Если мы будем идти с вами в ногу, как шли эти прошедшие десятилетия, мы преодолеем все сложности и трудности. По крайней мере мы будем жить так, как работаем, мы будем жить так, как мы хотим", - сказал белорусский лидер.

"Наш путь - преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски мудро - с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся", - отметил глава государства.

Еще один понятный тезис, который прозвучит в церкви: "давайте жить ради наших детей". Нация ответственных родителей - очень бы хотелось, чтобы так говорили про белорусов.

"Я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учит, делаем свое дело. Время даст всем оценку, но нам надо выстоять. Пускай говорят, что тут диктатура. Лучше такая диктатура как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине", - заметил Александр Лукашенко.

К слову, Президент из церкви тоже без подарков не уедет. Воду из той самой криницы главе государства дадут с собой.

Конечно, не освященная, но такая же по вкусу на этой неделе полилась из кранов в Минске в Московском и Фрунзенском районах. Чтобы дать артезианскую воду, такая получилась короткая церемония.

Работали три года. Нужно было пробурить десятки скважин, модернизировать насосное оборудование. Это все завести в систему. Разговоры о том, можно ли дома пить воду из-под крана, всегда вызывают оживленную дискуссию. И если жители того же Уручья или Первомайского района не жаловались, то теперь Малиновка, Каменная Горка, Кунцевщина, Сухарево могут не ставить фильтры.

Не только идеально выставленная символика, свет и звук на сцене - премия "За духовное возрождение" - одна из самых традиционных церемоний в Беларуси.

Даже прийти просто посмотреть премию - быть приглашенным гостем - очень почетно. Это светское событие, у которого есть глубокий смысл.

Начиная с 1997 года каждый январь люди, которые так или иначе влияют на сохранение культурных обычаев, на нравственное воспитание нации, авторы разных по направлениям гуманитарных проектов: кто-то работает с детьми, кто-то с людьми пожилого возраста, медицинские коллективы, сестры милосердия, духовники, мастера, которые воспитывают новых звезд в белорусском искусстве, тренеры, преуспевшие в подготовке выдающихся спортсменов - получают отдельное внимание.

Лауреаты премии, конечно, переживают, но это волнение только на позитивных эмоциях.

В самой церемонии премии действительно всегда много деталей: эти люди привыкли выкладываться на сто процентов в своей работе, поэтому перфекционизм чувствуется во всем. И это очень непросто, Президент обратится к залу, созидать каждый день:

"Духовность и нравственность - фундамент сильного, независимого государства. Благодаря таким людям, как вы, патриотам, созидателям, наша родная Беларусь остается островком мира, спокойствия, человеколюбия и милосердия, - сказал Александр Лукашенко во время церемонии вручения премии "За духовное возрождение" и специальных премий Президента.

Будет говорить Президент и о смене поколений. В зале для каждого задуматься, какой будет смена. У каждого в своем окружении, профессии, семье. Это хорошее упражнение сесть и подумать: а вот кому бы я сейчас доверил свою работу, свое здоровье и решения, которые нужно принимать?

"Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению. Нам с вами придется это поколение сформировать и нам с вами придется их посадить в свои кресла - работников творческих, культуры и так далее, и тому подобное. И во власть. Тяжелейшая работа, но мы настроены ее организовать и провести", - сказал Александр Лукашенко.