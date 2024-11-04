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Житель Подмосковья обнаружил противопехотную мину под полом квартиры - эвакуировано 38 человек

Житель Подмосковья обнаружил противопехотную мину под полом квартиры - эвакуировано 38 человек

Житель подмосковной Лобни обнаружил противопехотную мину под полом квартиры, дом эвакуирован, место оцеплено, ожидается прибытие саперов, сообщила глава Лобни Анна Кротова. Об этом пишет  РИА Новости.

"В 17:48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя 5-го дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины. В 18:20 сотрудниками ОМВД принято решение об эвакуации жильцов дома - эвакуировано 38 человек, в том числе 5 детей", - написала она в Telegram-канале.

По ее словам, место происшествия оцеплено, проезд транспорта закрыт, ожидается прибытие саперов.

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