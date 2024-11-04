Житель Подмосковья обнаружил противопехотную мину под полом квартиры - эвакуировано 38 человек

"В 17:48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя 5-го дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины. В 18:20 сотрудниками ОМВД принято решение об эвакуации жильцов дома - эвакуировано 38 человек, в том числе 5 детей", - написала она в Telegram-канале.