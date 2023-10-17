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Житель Брюсселя стрелял из автомата Калашникова по группе шведских футбольных фанатов

Обострение палестино-израильского конфликта становится триггером для преступлений на почве ненависти в западных странах. В Брюсселе разыскивают преступника, который 16 октября вечером открыл стрельбу из автомата Калашникова по группе шведских футбольных фанатов. В результате погибли два человека, еще несколько были ранены.

Нападение совершил 45-летний выходец из Туниса, который известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами.

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