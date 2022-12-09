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Житель Индии снял на видео необычного вора

Необычного вора удалось снять на видео жителю Индии. Мужчина обратил внимание, что к нему во двор забралась змея. Причем уходить, вернее, уползать просто так незваная гостья не стала и прихватила с собой на хвост шлепанец. Зачем рептилии такой элемент гардероба, история умалчивает, но это необычное преступление заслуживает попасть на телеэкраны.

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