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Житель Харькова бросил гранату в толпу людей: госпитализированы 3 человека
Беспокойная ночь в Украине. Житель Харькова бросил гранату в толпу людей. С осколочными ранениями госпитализированы 3 человека. По сообщениям местных СМИ, одному из них предстоит ампутация ноги. На месте происшествия также находился маленький ребенок. Он испугался взрыва и убежал - его местоположение неизвестно. Преступник задержан, им оказался мужчина 1992года рождения. Подобные случаи в Украине не редкость. После трагических событий Евромайдана в стране осталось множество нелегального оружия и боеприпасов.
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