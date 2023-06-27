Житель Ленинградской области нашел в лесу отрубленную голову

В Ленинградской области местный житель обнаружил страшную находку, когда прогуливался по лесу. В пакете, который он нашел, находилась отрубленная голова, пишет sb.by.



39-летний мужчина, житель поселка Сертолово, гулял с собакой в лесу. Там он обратил внимание на тлеющий пакет. При попытке потушить источник возможного пожара мужчина обнаружил, что внутри находится часть человеческого тела.



Житель вызвал полицию. Найденную им голову передали в морг. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.



Фото:pixabay.com