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Житель Липецка из хулиганских побуждений напал на людей в храме Москвы
из хулиганских побуждений, считают в полиции. Напомним, сегодня утром во время богослужения 26-летний мужчина, приехавший в российскую столицу на заработки, ворвался в церковь с криками "Поубиваю, бесы" и ранил ножом двух помощников настоятеля, после чего был обезврежен прихожанами.
Очевидцы отмечают, что в момент нападения Ефимов находился в неадекватном состоянии. Мать молодого человека заявила, что ее сын не состоял на учете в полиции и у психиатров.
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