Житель Липецка из хулиганских побуждений напал на людей в храме Москвы

из хулиганских побуждений, считают в полиции. Напомним, сегодня утром во время богослужения 26-летний мужчина, приехавший в российскую столицу на заработки, ворвался в церковь с криками "Поубиваю, бесы" и ранил ножом двух помощников настоятеля, после чего был обезврежен прихожанами.