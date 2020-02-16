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Житель Липецка из хулиганских побуждений напал на людей в храме Москвы

Житель Липецка напал на людей в московском храме Святителя Николая

из хулиганских побуждений, считают в полиции. Напомним, сегодня утром во время богослужения 26-летний мужчина, приехавший в российскую столицу на заработки, ворвался в церковь с криками "Поубиваю, бесы" и ранил ножом двух помощников настоятеля, после чего был обезврежен прихожанами.

Очевидцы отмечают, что в момент нападения Ефимов находился в неадекватном состоянии. Мать молодого человека заявила, что ее сын не состоял на учете в полиции и у психиатров.

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