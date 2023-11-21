Житель российского Орска решил прогуляться... по проводам

Необычная ночная прогулка жителя российского Орска не только привлекла внимание полицейских, но и стала популярна в интернете.

После употребления наркотиков мужчина решил прогуляться, но не на улице, а по проводам. В лучших традициях эквилибристов он забрался на "канат" (правда, он был под напряжением) и отправился навстречу приключениям.