3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Житель Санкт-Петербурга угнал Lexus LX-570 за 242 тысячи долларов прямо из дилерского центра
Житель Санкт-Петербурга угнал Lexus LX-570 за 242 тысячи долларов прямо из дилерского центра - он просто зашел, невозмутимо взял ключи и уехал в закат. На операцию хамелеон вырядился как работник магазина - белая рубашка и брюки, поэтому никто не обратил внимания на угонщика, а пропажу обнаружили только спустя месяц. Сейчас воришку и угнанную машину ищут, но безуспешно.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов