Житель Санкт-Петербурга угнал Lexus LX-570 за 242 тысячи долларов прямо из дилерского центра - он просто зашел, невозмутимо взял ключи и уехал в закат. На операцию хамелеон вырядился как работник магазина - белая рубашка и брюки, поэтому никто не обратил внимания на угонщика, а пропажу обнаружили только спустя месяц. Сейчас воришку и угнанную машину ищут, но безуспешно.