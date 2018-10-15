Житель Шотландии снял на видео, как шторм изменил течение водопада

Против законов природы. Необычное явление на острове Скай снял на видео житель Шотландии. Шторм "Каллум" изменил течение водопада. На кадрах видно, как буря сдувает потоки воды, поднимая их вверх, и заставляет водопад течь в обратном направлении. Пользователи Сети восхитились явлением и отметили, что в этом заключается "сила природы".