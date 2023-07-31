Житель Урала 14 лет удерживал в доме похищенную девушку

Житель Челябинской области похитил девушку и с 2009 года удерживал ее в своем доме в поселке Смолино, сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, возбуждены уголовные дела. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.



Как отметил собеседник агентства, соответствующее заявление поступило в органы от сестры похищенной 30 июля.



"С 2009 года по 30 июля 2023 года в доме по улице Фестивальная поселка Смолино мужчина 1972 года рождения насильно удерживал ее сестру 1990 года рождения, которую похитил в 2009 году. Возбуждены два уголовных дела", - сказал он.



Также в заявлении указывается, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину. При осмотре места происшествия в надворных постройках нашли останки человека, добавил он. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК (похищение человека) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), отметил источник. Сейчас мужчина находится в психиатрической больнице под охраной сотрудников полиции.



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