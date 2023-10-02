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Житель Воронежской области чуть не умер из-за торта со свечой
Второй день рождения по праву может праздновать житель Воронежской области. Когда парню принесли торт, чтобы тот задул свечи, кто-то из сверстников обсыпал кондитерское изделие мукой, которая мгновенно вспыхнула, как порох, охватив именинника огнем. Пламя быстро потушили. Сообщается, что молодой человек пострадал не сильно. В обычных условиях муку зажечь непросто, это случается, когда ее частички распылены в воздухе и каждая окружена кислородом.
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