Житель Воронежской области чуть не умер из-за торта со свечой

Второй день рождения по праву может праздновать житель Воронежской области. Когда парню принесли торт, чтобы тот задул свечи, кто-то из сверстников обсыпал кондитерское изделие мукой, которая мгновенно вспыхнула, как порох, охватив именинника огнем. Пламя быстро потушили. Сообщается, что молодой человек пострадал не сильно. В обычных условиях муку зажечь непросто, это случается, когда ее частички распылены в воздухе и каждая окружена кислородом.