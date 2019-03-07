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Жителей Афин возмущает строительство многоэтажных отелей возле Акрополя

Уже сейчас 30-метровая высота объектов заслонила живописный вид на холм, на котором возвышается мировой объект архитектуры и истории. Более 10 тысяч афинян подписали петицию в надежде остановить строительные работы.

Минкульту Греции предстоит выступить с объяснениями. Также создана рабочая группа, которая занимается пересмотром правил выдачи разрешений на строительство в данном районе. Сейчас рассматривается вопрос изменения строительных норм высоты возводимых зданий в исторических местах греческой столицы.

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