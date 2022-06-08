Жителей Австралии предупредили о риске отключений света на фоне глобального энергетического кризиса. Австралия долгое время оставалось страной с самой высокой добычей и производством углеводородов. Однако резкое увеличение цен на мировых рынках привело к кризису локальных производств. Энергетические операторы говорят, что энергии может не хватать для бытовых и промышленных нужд. А некоторые представители отрасли даже отмечают, что в ближайшее время планете придется столкнуться с худшим экономическим кризисом с 70-х годов.