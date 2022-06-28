Неуловима и опасна. Жителей бразильского Корренте терроризирует обезьяна. И все бы ничего, но она вооружена большим ножом. Хулиганка ворует, портит вещи и держит в напряжении весь город, появляясь то тут, то там. Теперь люди не просто наблюдают за зверьком, а смотрят с опаской, ведь неизвестно, что ей взбредет в голову. О примате сообщили в Институт окружающей среды. Горожане надеются, что ученые и чиновники позаботятся о животном и переместят его в дикую природу и, конечно, отберут нож.