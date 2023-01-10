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Жителей Калифорнии эвакуируют из-за сильного наводнения

Ливень обрушился накануне на город Монтесито, который известен как место проживания многих знаменитостей. Среди них принц Гарри со своей семьей и телеведущая Опра Уинфри.

В результате стихии погибли минимум 14 человек, десятки тысяч остались без света.

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