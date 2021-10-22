Жителей Киева предупредили об ограничениях на поставки тепла и электричества

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое отвечает за отопление и поставки электричества в украинскую столицу, призвало горожан готовиться к ограничениям. Как заявлено, зимой сокращения поставок практически неизбежны из-за острого дефицита топлива и, в частности, бурого угля. При этом тарифы на отопление уже выросли:цена одной гигакалории увеличилась на 47 % (в пересчете с 600 почти до 1000 долларов).