Жителей Курганской области России призвали к немедленной эвакуации из-за затопления улиц

Администрация Притобольного района Курганской области сообщила о затоплении улиц нескольких сел и начале процесса эвакуации населения, пишет БЕЛТА. В специальном сообщении обращается просьба к жителям села Межборное, села Утятское и села Нагорское о немедленной эвакуации из-за подтопления улиц.



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