Жителей Литвы не предупредили о надвигающемся урагане

Ураган обрушил всю свою мощь на Прибалтику. Именно оттуда он и пришел в Беларусь 28-29 июля. В Литве стихия сопровождалась еще и рекордным количеством осадков. Месячная норма выпала за полдня. При этом местные экстренные службы даже не оповестили население о надвигающейся опасности. Там в новостях так и сказали: ураган разразился неожиданно. Люди возмущены бездействием властей.

Шквалистый ветер вырывал с корнем деревья, обрывал линии электропередачи. В Вильнюсе погибла женщина, на нее упало дерево. По всей стране более 160 тыс. потребителей остались без света. Затоплены улицы и дома, перекрыты дороги. На видео в соцсетях можно увидеть придавленные машины и даже выброшенную на берег недалеко от Клайпеды яхту.