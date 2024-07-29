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Жителей Литвы не предупредили о надвигающемся урагане
Ураган обрушил всю свою мощь на Прибалтику. Именно оттуда он и пришел в Беларусь 28-29 июля. В Литве стихия сопровождалась еще и рекордным количеством осадков. Месячная норма выпала за полдня. При этом местные экстренные службы даже не оповестили население о надвигающейся опасности. Там в новостях так и сказали: ураган разразился неожиданно. Люди возмущены бездействием властей.
Шквалистый ветер вырывал с корнем деревья, обрывал линии электропередачи. В Вильнюсе погибла женщина, на нее упало дерево. По всей стране более 160 тыс. потребителей остались без света. Затоплены улицы и дома, перекрыты дороги. На видео в соцсетях можно увидеть придавленные машины и даже выброшенную на берег недалеко от Клайпеды яхту.
Похожая ситуация сложилась и в Латвии. Там ливень затопил улицы. Ветер вырвал около 300 деревьев. Свыше 150 тыс. жителей остались без света. Приостановлено движение поездов и автобусов, отменены или задержаны десятки авиарейсов. Местные власти призвали не отправлять детей в садики, избегать лесов и парков.
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