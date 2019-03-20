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Жителей ОАЭ и Омана напугала "дыра" в небе
На юго-востоке Аравийского полуострова наблюдалось редкое атмосферное явление: в облаках появилась «дыра» идеально круглой формы. Ее было видно в нескольких городах ОАЭ и Омана.
Необычное зрелище удивило местных жителей и вызвало ажиотаж в соцсетях. Одни полагают, что "дыра" - это след от НЛО, другие считают, что перед ними портал в другой мир. Метеорологи поясняют: подобные явления возникают из-за перепадов температуры в тот момент, когда сквозь облако пролетает самолет. Воздух проходит через винты, расширяется и охлаждается, образуя "дыры".
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