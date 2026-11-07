Жители Амстердама выступают против строительства дата-центров Microsoft

"Microsoft - спонсор геноцида" - под таким лозунгом прошла акция протеста в Амстердаме, активисты выступили против строительства дата-центра для компании.

По их мнению, технологии Microsoft используются в военных целях и способствуют разжиганию войн в мире. В знак протеста негодующие прорвались через ограждения на стройплощадку и вывесили баннеры с надписями против дата-центров и применения ими искусственного интеллекта не в благих целях.

Полиция жестко разгоняла толпу. В ход шли дубинки, слезоточивый газ и водометы. Задержаны около двух сотен человек.