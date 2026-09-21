Жители английской деревни проголосовали за выход из Великобритании

Крошечная английская деревня Пиддингтон в графстве Оксфордшир объявила о готовности войти в состав США в качестве 51-го штата.

Как пишет Newsweek, на днях 350 местных жителей провели символический референдум, на котором 92 % населения проголосовали за выход из состава Великобритании и провозглашение независимого княжества. Поводом стали планы Лондона разместить по соседству лагерь для более чем 1 200 мигрантов, что в три раза превышает численность самой деревни.

Глава местного совета заявил, если британское правительство не отменит проект, деревня направит официальное прошение Трампу о включении в состав Штатов. Он подчеркнул, что американский лидер известен своей жесткой антимиграционной политикой и любовью к английской провинции, а потому "не оставит их в беде".

Отмечается, что сотни других британских поселений уже начали запрашивать у Пиддингтона инструкции по аналогичному выходу из-под юрисдикции Лондона.