Жители Аргентины в условиях экономических трудностей обменивают вещи на еду

В Аргентине в условиях экономических трудностей население вынуждено искать способы выживания.

В регионе Пиллар жители организуют стихийные ярмарки и клубы бартера, где меняют подержанную одежду и вещи на базовые продукты питания. Это происходит на фоне падения доходов, роста цен на коммуналку и продукты, а также нехватки денег на покупку самого необходимого.

Годовая инфляция в стране в июле обновила очередной максимум, превысив 33 %, цены на жилье и коммунальные услуги выросли почти на 49 %, общественный транспорт подорожал на 41 %. В этих условиях экономическое положение уязвимых категорий населения в Аргентине остается крайне тяжелым.