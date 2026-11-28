Скандал в Литве: жители деревни в Варенском районе обеспокоены строительством поблизости центра БПЛА.

Люди требуют объяснить, почему выбрали именно это место. Особенно возмущены тем, что о строительстве они узнали из СМИ. То есть власти даже не удосужились обсудить свои планы с представителями местного сообщества.

Под объект уже передан участок государственной земли площадью почти 52 га, центр планируют создать к осени 2027 года.

Между тем жители деревни справедливо опасаются, что военный объект отпугнет туристов, которые приезжают сюда ради тишины и спокойствия.