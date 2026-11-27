Жители приграничной эстонской Нарвы опасаются, что город вымрет из-за решения официального Таллина полностью закрыть границу с Россией с 1 декабря.

Как сообщает испанское издание El Mundo, поспешный шаг властей ставит под удар всю экономику региона, которая годами строилась вокруг туризма и обслуживания транзитных потоков.

Местные жители предупреждают: если Эстония и Евросоюз срочно не компенсируют потери масштабными инвестициями, гостиничный и ресторанный бизнес города ждет неминуемый крах. При этом пересмотреть губительные для региона ограничения правительство обещает не раньше чем через полгода.