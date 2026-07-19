Жители Германии все чаще отказываются от военной службы

Проблемы подкрались к немецкой армии с неожиданной стороны: пацифизм, который пропагандировался в стране десятилетиями, пустил в обществе глубокие корни.

Власти сообщают, что в стране стремительно растет количество людей, которые отказываются от несения военной службы. Речь идет о тех, кто служит в армии, но внезапно захотел уйти в отставку.

Главный побудительный мотив, конечно, прост: служба теперь связана не только с деньгами, но и с риском лишиться жизни. Всплески отказов связаны с участием Германии в зарубежных военных кампаниях: увольнялись служащие бундесвера в дни бомбардировок Югославии, потом - во время войны в Ливии. Но теперь побит абсолютный рекорд: отказников уже около 6 тыс.

Надо понимать, что из армии не только бегут, но в нее также и опасаются идти: возвращение обязательной действительной службы для мужчин и женщин, которое обещают в ближайшие годы, вряд ли решит кадровые проблемы бундесвера. Скорее, из ФРГ начнется массовое бегство призывников.