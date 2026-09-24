Жители Кроуборо в графстве Сассекс обсуждают проведение символического референдума о выходе из состава Соединенного Королевства.

Люди протестуют против планов МВД переоборудовать соседний военный лагерь в центр для 500 просителей убежища.

Кроуборо стал третьим городом в Британии, который заявляет об "отделении" из-за миграционного кризиса. Местная инициативная группа уже подала на МВД в суд, жалуясь на полную непрозрачность решения, нехватку инфраструктуры и угрозу безопасности.

В ведомстве оправдываются: чиновники пытаются экстренно закрыть отели для мигрантов и переселить их на бывшие военные объекты. Но британская провинция принимать таких соседей категорически отказывается.