Жители испанской Сеуты освистали премьер-министра и потребовали его отставки

Более 25 тыс. мигрантов, нелегально проникших в Сеуту, вернулись в Марокко, сообщает "Эль паис", ссылаясь на МВД Испании. Число погибших при штурме населенного пункта увеличилось до 41.

Всего же, по данным властей, в автономный город вторглось 60 тыс. беженцев, что составляет 70 % населения самой Сеуты. Такой нагрузки местная инфраструктура не в силах выдержать. Все магазины города закрыты, нелегалы ходят по улицам в поисках воды, еды, прохладных помещений.

Коренные жители негодуют из-за реакции официального Мадрида на чрезвычайную ситуацию в их городе. Приехавшего в Сеуту премьера Испании они освистали и требовали немедленной отставки.

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