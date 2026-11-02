В Киеве нарастает массовое недовольство жителей мэром Виталием Кличко из-за полной неготовности города к зиме. По информации СМИ, жители украинской столицы шокированы регулярными отключениями света и отсутствием прогресса в обновлении разрушенных водопроводных и канализационных сетей.

Ситуацию усугубляет критическая нехватка мобильных генераторов, при этом сам Кличко ранее признал, что в Киеве вообще не осталось собственной генерации электроэнергии - мегаполис полностью зависит от единой энергосистемы страны. Ярость горожан вызывает и распределение бюджетных средств.

На фоне острого дефицита боеприпасов для ПВО и нехватки бомбоубежищ, киевские власти продолжают тратить миллионы на реконструкцию площадей и строительство очередного пешеходного моста.