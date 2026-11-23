Против планов своих властей выступают жители Португалии. В Лиссабоне тысячи людей провели массовый марш протеста. Рабочие, пенсионеры и студенты требуют поднять зарплаты, решить жилищный кризис и направить деньги на медицину и образование вместо закупок оружия.

Участники критикуют проект бюджета на 2027 год: в нем власти резко увеличивают военные расходы, но экономят на собственных гражданах.

"Одно из наших требований здесь, на улицах, сегодня - и это один из наших главных вопросов: как вообще возможно, что находится столько денег на оружие? Нет денег на здравоохранение, нет денег на образование, нет права на жилье. Это абсурд", - заявила одна из участниц акции.

Цены на жилье в Португалии за последние годы выросли более чем вдвое, а средние зарплаты в стране на 37 % ниже среднего уровня по Евросоюзу. Люди прямо заявляют: "Такой бюджет не должен быть принят, а правительство обязано уйти в отставку".