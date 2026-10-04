Жители Литвы вышли на акцию против массовой иммиграции

Недовольство курсом властей решили выразить и жители Литвы - в центре Вильнюса, на проспекте Гедиминаса, состоялась акция против массовой иммиграции.

Митинг, организованный партией "Национальное объединение", собрал около 300 человек. Организаторы заявили, что из-за наплыва иностранцев литовцы скоро "перестанут узнавать свою страну".

Участники акции требовали сократить миграционные квоты, ужесточить депортацию иностранцев с судимостями и закрыть зарубежные центры по найму работников.