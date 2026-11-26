Решение Эстонии закрыть границу с Россией возмутило жителей Нарвы. Очереди из желающих попасть на другую сторону или вернуться домой только растут: кто-то спешит увидеться с родственниками, кто-то - на прием к врачу. Пройти границу становится невыносимым испытанием.

Правительство Эстонии приняло решение закрыть границу с Россией с 1 декабря, а через полгода власти обещают провести новую оценку необходимости сохранения закрытости границы.

В МИД Эстонии объяснили: мера должна сократить возможности Москвы для "враждебных действий" и усилить контроль за обходом санкций.