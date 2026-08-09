Краткий пересказ от ИИ

Многотысячная акция протеста прошла в Германии. Участники гражданской кампании "Проект Миллион" собрались в саксонском городе Плауэн с требованием немедленной отставки канцлера Мерца.

Кроме того демонстранты добиваются от правительства заморозки роста тарифов на газ и электричество, а также медицинской реформы, которая сделает здравоохранение доступным каждому.

В ходе демонстрации только чудом обошлось без столкновений: полиция блокировала маршрут участников, вытесняя их на второстепенные улицы города.

"Проект Миллион" - лишь одна из многих гражданских кампаний, требующих отставки канцлера. По мнению большинства экспертов, федеральное правительство не переживет земельные выборы в сентябре: победу опросы обещают движению "Альтернатива для Германии". Эта партия популярнее любой другой в ФРГ и пользуется поддержкой 28 % избирателей. При этом рейтинг, например, того же Мерца едва достигает 14 %.