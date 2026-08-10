Жители Сольера вышли на марш против засилья туристов

В испанской Майорке сотни горожан вышли на улицы курортного городка Сольер, требуя от властей принять экстренные меры по защите острова. Протестующие выступают против бесконтрольного наплыва туристов, перегруженности дорог и дефицита воды.

Активисты заявляют, рост аренды взвинтил цены на местную недвижимость, делая покупку и найм жилья абсолютно недоступными для коренного населения. При этом манифестанты подчеркивают, их гнев не на конкретных гостей, а на порочную экономическую модель туризма, когда весь город превратился в обслуживающую декорацию для приезжих.