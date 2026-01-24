Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Жители Вашингтона скупают продукты в преддверии снежной бури
женщина в супермаркете у полупустых полок. © AP Photo

Жители Вашингтона в ожидании снежной бури сметают с полок магазинов свежие продукты, пустуют целые отделы, пишет РИА Новости.

В нескольких столичных магазинах на полках со свежим мясом, рыбой и птицей пусто. Практически нет свежих овощей. Пустуют и морозилки с полуфабрикатами.

Вашингтонцы, которые не успели закупиться, ходят по магазинам в растерянности, выбирая из остатков продуктов.

"Завозы утренние, если ночью пойдет снег, будут проблемы с доставкой",- рассказал один из сотрудников.

Температура в американской столице уже опустилась до минус 10, власти обещают экстремальные холода, до 30 сантиметров снега. А президент США Дональд Трамп назвал предстоящую бурю "исторической", такой сильной она, по его словам, будет.

