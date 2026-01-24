3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Жители Вашингтона скупают продукты в преддверии снежной бури
Автор:Редакция news.by
Жители Вашингтона скупают продукты в преддверии снежной буриnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c429a36-8672-4c6d-bdf3-302a6e983845/conversions/93a99a78-d465-436c-93b0-c5a83df1710e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c429a36-8672-4c6d-bdf3-302a6e983845/conversions/93a99a78-d465-436c-93b0-c5a83df1710e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c429a36-8672-4c6d-bdf3-302a6e983845/conversions/93a99a78-d465-436c-93b0-c5a83df1710e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c429a36-8672-4c6d-bdf3-302a6e983845/conversions/93a99a78-d465-436c-93b0-c5a83df1710e-xl-___webp_1920.webp 1920w
Жители Вашингтона в ожидании снежной бури сметают с полок магазинов свежие продукты, пустуют целые отделы, пишет РИА Новости.
В нескольких столичных магазинах на полках со свежим мясом, рыбой и птицей пусто. Практически нет свежих овощей. Пустуют и морозилки с полуфабрикатами.
Вашингтонцы, которые не успели закупиться, ходят по магазинам в растерянности, выбирая из остатков продуктов.
"Завозы утренние, если ночью пойдет снег, будут проблемы с доставкой",- рассказал один из сотрудников.
Температура в американской столице уже опустилась до минус 10, власти обещают экстремальные холода, до 30 сантиметров снега. А президент США Дональд Трамп назвал предстоящую бурю "исторической", такой сильной она, по его словам, будет.