Жители агрогородка Колодищи пожаловались на стихийную свалку под окнами дома

С проблемным вопросом на горячую линию нашего телеканала обратились жители агрогородка Колодищи. Они пожаловались на стихийную свалку под окнами дома на улице Геофизика. Вот уже два года в метре от специально отведенного участка с мусорными контейнерами жилищные службы складируют срубленные ветки деревьев. Они гниют вперемешку с выброшенными тряпками и стройматериалами. Кто виноват и что делать? На место выехала наш корреспондент Анастасия Бенедисюк.



Частенько… Это Александр Крылов еще мягко сказал… Да, "по мусоровозу часы сверять можно!", контейнеры чистят ежедневно. И здесь сразу и благодарность, и негодование местных в адрес коммунальщиков. Ведь сделай шаг влево или выйди на балкон – и открывается полная картина работы.



Именно с тротуаров два года назад все здесь и началось. Казалось бы, благое дело: местная власть решила облагородить территорию. Вырубили деревья: яблони, вишни, сирень… Сравняли с землей огороды. Положили асфальт. А вместе с ним на обочине - мусор. Все, что осталось. Работы проводила подрядная организация, ей и убирать. Вовремя не проконтролировали! Потом была плановая обрезка веток, уже коммунальной службой. И все в эту же кучу. Жильцы обеспокоены. Речь ведь не только об облике района, но и об их же безопасности. Прецедент был.



Впрочем, своего - кому что мешало и плохо лежало: унитазы, старые двери, шины - в общую кучу добавили и сами люди. Местные продолжают рассказывать: дошло до того, что из соседних деревень сюда начали свозить мусор. Ни шлагбаума, ни таблички какой, ни сознательного отношения! Чисто ведь на самом деле не там, где хорошо убирают, а там, где не мусорят.



Кто виноват и что делать, мы решили спросить у председателя сельисполкома. В должности Олег Захарчиц чуть больше года, но о проблеме знает с 2017.



Есть у сельсовета и свой автопарк. Они готовы выделить необходимую технику для уборки. Проблема в другом - в желании самих служб пользоваться этими услугами. В тех же Колодищах, но другие участки закреплены за хозяйствами, юр- и физлицами. За порядок на улице Геофизика отвечает ЖЭУ.



Впрочем, только уборкой мусора работа на Геофизика не закончится. Здесь обещают наконец-то подключить осветительные мачты и обратить внимание на открытые люки - неогороженные (рядом детская площадка). На все пять дней. А дальше - дело за местными жителями.