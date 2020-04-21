Жители австралийского штата Тасмания наблюдают южное сияние

Жители австралийского штата Тасмания наблюдают Aurora Australis. Это южное сияние - как и северное, результат того же процесса взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с атмосферой. Увидеть природный феномен можно с Земли невооруженным глазом. Насладиться явлением смогли и жители Новой Зеландии - здесь оно происходит крайне редко.