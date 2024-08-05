Жители Бангладеш ликуют после новости об отставке премьер-министра страны

Протесты и погромы в столице Бангладеш сменились ликованием. Тысячи жителей страны встретили новость об отставке премьер-министра Шейх Хасины. Ранее протестующие ворвались в резиденцию премьера, также совершено нападение на дом министра внутренних дел.