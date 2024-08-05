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Жители Бангладеш ликуют после новости об отставке премьер-министра страны
Протесты и погромы в столице Бангладеш сменились ликованием. Тысячи жителей страны встретили новость об отставке премьер-министра Шейх Хасины. Ранее протестующие ворвались в резиденцию премьера, также совершено нападение на дом министра внутренних дел.
На всей территории Бангладеш до особого распоряжения правительства действует комендантский час. Закрыт главный аэропорт. Для поддержания порядка на улицах задействованы дополнительные силы полиции, спецназа и армии.
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