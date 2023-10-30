Жители Барселоны стали привязывать к рукам свои мобильные телефоны

Прекрасна жизнь в Испании. Настолько, что жители Барселоны вынуждены привязывать свои телефоны к рукам. И это не новый тренд моды, а обыкновенная мера безопасности. В городе распространено воровство в общественных местах. Без веревочной страховки гаджет в руках становится целью - его запросто могут отобрать и убежать.