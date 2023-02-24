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Жители Берлина и Израиля против поставок оружия Киеву
Жители Берлина вышли на протест против поставок оружия Киеву. Участники держали флаги России, ДНР, а также Советского Союза. А на плакатах надписи: "Россия - не агрессор!", "Остановите НАТО, они уничтожают мирных людей Донбасса", "Берлин должен остановить Киев против истребления людей Донбасса", "Зеленский - марионетка НАТО", "Зеленский убивает мирных жителей".
Израильтяне против поставок оружия Киеву
В Тель-Авиве также проходит акция в поддержку России и спецоперации. Участники прошли по улицам города, а затем пришли к американскому посольству с российскими флагами и включили советские песни.
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